قالت وزارة الصحة الموريتانية إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة وباء الدفتيريا (مرض معد تسببه بكتيريا تصيب الحلق والأنف ويصيب الأطفال دون سن الخامسة عشرة)، ارتفع إلى 15 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته ليل الأحد/ الاثنين أنه تم تسجيل 7حالات وفاة في ولاية لعصابة و8 وفيات في ولاية الحوض الغربي، مشيرة إلى أن مجموع حالات الإصابة بهذا المرض التي تم تسجيلها منذ مطلع العام الجاري، بلغ 202 حالة، شفيت منها 154 حالة، في حين تخضع 41 حالة للعلاج، منها 22 في المستشفيات و19 في العلاج الخارجي.

وأكد البيان أن الوضع الوبائي للدفتيريا “تحت السيطرة”، منوها إلى أن الوزارة باشرت عبر المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحية (ملاذ)، وإدارة الوقاية ومكافحة المرض، واللجان الجهوية للصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تنفيذ خطة وطنية عاجلة.

وأوصت الوزارة بتأجيل التحاق التلاميذ في القرى المتضررة بالمدارس “حرصا على سلامة التلاميذ والطاقم التربوي، وضمانا لبيئة مدرسية آمنة”، داعية إلى عزل الحالات المشتبه بإصابتها بالدفتيريا لمدة سبعة أيام على الأقل بعد بدء العلاج، ومراقبة التلاميذ الملقحين حديثا أو المخالطين لمدة عشرة أيام قبل التحاقهم بالفصول، وذلك سعيا إلى كسر سلسلة العدوى وتعزيز المناعة الجماعية.