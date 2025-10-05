أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، اليوم، حملة تطوعية لتنظيف المدارس الابتدائية والثانوية على عموم التراب الوطني، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وانطلقت الحملة من مدرسة خديجة بنت خويلد في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، بقيادة المندوب العام للتآزر، الشيخ ولد بد.

وتهدف المبادرة إلى تنظيف المدارس ومحيطها، إضافة إلى نشر ثقافة التطوع للصالح العام في أوساط المجتمع، بمشاركة كافة أفراد مجتمع “التآزر” في جميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء.

وتسعى موريتانيا إلى إصلاح التعليم الحكومي الذي يواجه منذ عقود حالة من ضعف المخرجات يرجعها متابعون للشأن التعليمي إلى جملة أسباب، يأتي في مقدمتها غياب تشجيع المدرس وضعف البنى التحتية، وهو ما جعل موريتانيا تصنف في مرتبة متدنية في سلم جودة التعليم في التقارير الصادرة عن مؤشر التنافسية العالمي.

وأدت هذه الحالة إلى تراجع ثقة المواطن الموريتاني في التعليم الحكومي ببلاده، ما شجع ظهور وانتشار مؤسسات التعليم الخاص التي تكاد تكتسح الساحة التعليمية في المدن الكبرى.