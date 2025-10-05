أطلق وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، مساء أمس في مدينة الطينطان، النسخة الأولى من مهرجان الطينطان تحت شعار “مائة عام على التأسيس”.

ويهدف المهرجان، الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، إلى التعريف بخصوصيات المدينة الثقافية والعلمية والتراثية.

وقال الوزير في كلمة بالمناسبة إن مدينة الطينطان ظلت عبر عشرة عقود “عنواناً للأصالة والانفتاح”، و”واحة للتفاعل الإيجابي بين مكونات الوطن”، مشيراً إلى أنها شهدت إرثاً طويلاً من العطاء حيث التقت فيها قوافل العلم والتجارة وازدهرت فيها “روح المدينة وقيم المواطنة”.

وأضاف أن تنظيم المهرجان يأتي في سياق التحولات التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة على مستوى تحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية والصحة والتعليم، معتبراً أن هذه الإنجازات “تعكس العناية بالمناطق الداخلية” وتجسد إرادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في “تحقيق الإنصاف والعدل والمساواة”.