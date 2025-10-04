دشن الجيش الموريتاني، اليوم السبت، منشآت جديدة في قاعدة النعمة الجوية لتعزيز قدراته الدفاعية.

وقال قائد أركان الجيش الجوي، الفريق محمد الشيخ بيده، إن المنشآت تشمل مواقف للطائرات، ممرات ربط بين المدرج وساحات المواقف، بالإضافة إلى محطات أرضية للتحكم والتشغيل. وأضاف أن هذه المنشآت ستساهم في رفع جاهزية القاعدة الجوية.

وأكد بيده أن هذه المشاريع جاءت نتيجة للتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة التجهيز والنقل، حيث لعبت الأخيرة دورًا بارزًا في التنفيذ وفق المعايير المطلوبة.

وتشمل المنشآت الأخرى التي تم تدشينها فندقًا، مسجدًا، محطة كهرباء جديدة بسعة 630 كيلو فولت، وشبكة مياه تمتد على 2000 متر. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين البنية التحتية للقاعدة وزيادة قدرتها التشغيلية.