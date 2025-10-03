الجمعة, 3 أكتوبر
24/24 :
- موريتانيا.. تعيين ولد لحريطاني مديرا عاما للأمن الوطني
- في مجلس الشيوخ.. بن بيه: مكانة الدول تُقاس بمسؤوليتها في تعزيز السلام
- وزارة النقل تمهل ملاك السيارات 3 أشهر لاستبدال البطاقات الرمادية
- وزارة التنمية الحيوانية: تسجيل 10 بؤر لحمى الوادي المتصدع
- الجيش المالي يعلن شن غارات على مواقع لجماعات مسلحة في الشمال
- الحكومة: نعمل على إيجاد حل لمشاكل التجار الموريتانيين بمالي
- وزير الصحة: وفاة سبعة أطفال من بين 74 مصابا بوباء الدفتيريا
- وزيرة التربية: لدينا 3676 مدرسة ابتدائية و 10720 محظرة