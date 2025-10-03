أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم الخميس، تعيين الفريق محمد ولد لحريطاني مديرا عاما للأمن الوطني.

ويأتي تعيين ولد لحريطاني خلفًا للفريق محمد الشيخ محمد الأمين الملقب “ابرور”

وكان ولد الحريطاني يشغل منصب قائد أركان الحرس الوطني، وسبق أن تولى قيادة جهاز أمن الطرق وقيادة أركان الجيش الجوي.