شاركت موريتانيا اليوم في منتدى رفيع المستوى لمكافحة الجفاف في غرب أفريقيا، المنعقد في العاصمة البوركينابية واغادوغو تحت شعار: “تحدي الجفاف 2025“.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، تم خلال المنتدى توقيع اتفاقية لإنشاء مركز تدريب عالٍ في مجال المياه، يُتوقع أن يسهم في بناء القدرات الوطنية لشباب المنطقة، وتعزيز مواجهة التحديات المائية المستقبلية.

ومثل موريتانيا في هذا الحدث كل من المستشار المكلف بالقطاعات الإنتاجية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بال محمد فاضل، ومدير إدارة الصرف الصحي بوزارة المياه والصرف الصحي، الشيخ ولد الزامل.

وشارك في المنتدى عدد من وزراء الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل (سيلس).