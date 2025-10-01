نظم الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ التابع للأمم المتحدة “CERF” أمس في مدينة سيلبابي ورشة أعلن خلالها عن تمويل ستة مشاريع تنموية بولايات كيدي ماغا والحوض الشرقي، بمبلغ يناهز ملياري أوقية قديمة.

وتهدف هذه المشاريع بحسب ما أعلن عنه بشكل رسمي إلى “دعم السكان الأكثر هشاشة في مناطق الكوارث وحالات الطوارئ”.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، ليلا أبييتر يحيى، إن التدخلات تأتي في “إطار شراكة متجذرة مع موريتانيا، مؤكدة أن الدعم الأممي في تنامٍ لمواجهة التحديات التنموية”.

من جانبه، اعتبر والي كيدي ماغا دحمان ولد بيروك، أن هذه المشاريع “سيكون لها أثر كبير في تحسين ظروف السكان”.