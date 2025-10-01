أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن منحة إنسانية طارئة بقيمة 500 ألف دولار لموريتانيا، موجهة لدعم اللاجئين الماليين والمجتمعات المضيفة لهم في ولاية الحوض الشرقي (شرق البلاد).

وحسب بيان للبنك، سيستفيد من هذه المساعدة نحو 36 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، موزعين على 18 تجمعاً محلياً في مقاطعات آمرج، جيكني، تمبدغه، وعدل بكرو.

وتركز المنحة وفق ذات المصدر على تلبية الاحتياجات العاجلة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة، من خلال تركيب 250 وحدة مراحيض وحمامات، وتوزيع 1,500 مجموعة نظافة، وإنشاء 50 لجنة تسيير محلية، إضافة إلى التوعية بالممارسات الصحية السليمة.

وسيُنفذ المشروع من طرف اليونيسف بالتعاون مع السلطات الموريتانية، لضمان مطابقة الخدمات للمعايير الإنسانية الدولية، وفق البيان.