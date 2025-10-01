نفذّت الكتيبة 71 المتمركزة بمدينة بابابي في ولاية البراكنة، والتابعة للمنطقة العسكرية السابعة، عملية إخلاء ناجحة لصالح عدد من الأسر من قرية النعيم، كانت مهددة بالغرق بفعل الفيضانات.

وبحسب إيجاز صادر عن الجيش، فقد نقلت الأسر إلى قرية بغداد التابعة لمقاطعة بابابي، والتي أعدتها السلطات الإدارية مسبقاً لاستقبال المرحلين حيث وفرت فيها الظروف الملائمة للإقامة.