الأربعاء, 1 أكتوبر
24/24 :
الجيش يُجلي عددا من الأسر المهددة بالفيضانات قرب مقاطعة بابابي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

نفذّت الكتيبة 71 المتمركزة بمدينة بابابي في ولاية البراكنة، والتابعة للمنطقة العسكرية السابعة، عملية إخلاء ناجحة لصالح عدد من الأسر من قرية النعيم، كانت مهددة بالغرق بفعل الفيضانات.

وبحسب إيجاز صادر عن الجيش، فقد نقلت الأسر إلى قرية بغداد التابعة لمقاطعة بابابي، والتي أعدتها السلطات الإدارية مسبقاً لاستقبال المرحلين حيث وفرت فيها الظروف الملائمة للإقامة.
وقد جرت عملية الإجلاء، بحسب الجيش، في أجواء منظمة وبمهنية عالية، عكست جاهزية الجيش الوطني واستعداده الدائم لحماية المواطنين والتدخل كلما دعت الحاجة.

 

