عقدت اللجنة الجهوية لتسيير الأوبئة في ولاية لبراكنة، اجتماعا لدراسة الوضعية العامة للصحة في الولاية بعد تسجيل وفاة شخصين بسبب حمى الوادي المتصدع خلال الأيام الأخيرة.

وخلال الاجتماع تحدث المدير الجهوي للصحة محمد ولد أحمد ولد أعمر، عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية منذ اكتشاف حالة حمى الوادي المتصدع، مؤكدا على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو نفوق غير مبرر لدى الماشية؛ وتسخين الألبان قبل استعمالها؛ والطهي الجيد للحوم؛ والالتزام بمعايير السلامة لعمال المسالخ والجزارين؛ ومحاربة الذبح العشوائي.

وأضاف أن وزارة الصحة أرسلت فرقا من مديرية الطب الوقائي ومكافحة المرض والمركز الوطني للطوارئ في مجال الصحة العمومية محملة بكميات كبيرة من الأدوية الوقائية والعلاجية.

من جهته أكد والي لبراكنة محمد ولد السالك، أن الجهات الصحية تتابع الوضعية عن كثب وبيقظة شديدة، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة.