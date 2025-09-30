Close Menu
وزير الصيد الموريتاني يتفقد ميناء نواكشوط ويثني على التطور

محمد فالبواسطة

زار وزير الصيد والبنى التحتية الموريتاني المختار أحمد بوسيف، يوم الثلاثاء، ميناء نواكشوط المستقل في زيارة تفقدية.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى عروض حول الموقع الاستراتيجي للميناء ودوره في الاقتصاد الوطني، واطلع على أنظمة السلامة ومكافحة التلوث المعمول بها.

 

وتجول بوسيف في المرافق الحيوية للميناء يرافقه مديره سيد محمد محم، حيث اطلع على الإصلاحات الجارية لتحسين كفاءة الميناء ورفع مستوى خدماته.

وأشاد الوزير في ختام الزيارة بالجهود المبذولة، مؤكداً على الدور الحيوي للميناء في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة البحرية.

