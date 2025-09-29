وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع المدرسة المغربية للعلوم والهندسة، تقضي بفتح فرع جديد للمدرسة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتهدف الاتفاقية وفق ما أعلن عنه بشكل رسمي، إلى تكوين مهندسين موريتانيين في مجالات تخدم متطلبات التنمية في البلدين، من أبرزها الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الجريمة السيبرانية والصناعات.

وشهد حفل التوقيع حضور وزير التعليم يعقوب ولد أمين، ومدير المدرسة المغربية للهندسة والتكنولوجيا حسن فيلالي، ومدير التعليم العالي محمد الأمين ولد حمادي، والسفير المغربي في نواكشوط حميد شبار، إلى جانب وفود من القطاعين.

وقال مدير التعليم العالي في الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد حمادي، إن الاتفاقية تمثل “نقطة تحول في مسار التعاون الأكاديمي بين موريتانيا والمغرب”، مضيفاً أنها تجسد نموذجاً جديداً وواعداً للتعاون بين دول الجنوب، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد المرموقة لمواءمة نظام التعليم العالي في موريتانيا مع أفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، أشاد مدير المدرسة المغربية للهندسة والتكنولوجيا حسن فيلالي، “بالتعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، خصوصاً في مجال تطوير التعليم وتزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية لدفع عجلة الاقتصاد”.

أما مدير العلاقات الدولية بالمدرسة المغربية للعلوم والهندسة، الدكتور عبد الله الديساوي، فقد وصف الاتفاقية في تصريح للصحفيين بأنها “لحظة تاريخية”، مبرزاً أنها تمثل أول توسع لمدرسة مغربية خاصة بالمهندسين نحو موريتانيا.