تسلمت موريتانيا اليوم عبر ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة)، كمية من لحوم الأضاحي مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الأسر الهشة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال السفير السعودي في موريتانيا عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، إن الهبة تندرج في إطار “مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي” الذي تقدمه الرياض سنوياً لعدد من الدول.

وأضاف السفيرأن الهبة “تعكس حرص بلاده على دعم الشعب الموريتاني وتعزيز علاقات التعاون الثنائية”.

من جانبه عبّر الوالي المساعد لولاية نواكشوط الجنوبية محمد الأمين تاتاه، خلال كلمته بالمناسبة عن شرفه بتسلم هذه الهبة الموجهة للفئات الهشة في مدينة نواكشوط.

بدوره أوضح رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية–السعودية، أحمدي ولد حمادي، أن المبادرة تجسد “عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لموريتانيا”.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم هذه المساعدات سنوياً إضافة إلى عديد الأنشطة الأخرى.