الإثنين, 29 سبتمبر
موريتانيا تسجل ثلاث وفيات بسبب حمى الوادي المتصدع

محمد عبد اللهبواسطة

سجلت موريتانيا اليوم ثلاث حالات مؤكدة من حمى الوادي المتصدع، توفي أصحابها.

وقالت الصحة الموريتانية في بلاغ نشرته، إن الحالات الثلاث سُجلت في ولايات اترارزه (روصو)، لبراكنه (ألاك)، ولعصابة (كيفه).

وأكدت الوزارة أن الوضع “تحت السيطرة”، بعد تفعيل خطة الاستجابة الوبائية وإنشاء لجنة وطنية للأزمات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين

وعرفت موريتانيا هذه الحمى منذ ثمانينيات القرن الماضي، في سنة 1987 بولاية اترارزة وفي سنة 1998 في الحوض الغربي، مع ظهور حالات أخرى تباعا في سنوات 2010 – 2012 – 2016 – 2018و2020 و2022.

