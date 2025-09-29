دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين من بني نعجي بمقاطعة كرمسين في ولاية اترارزة، محطة لإزالة الطمي، فغي مشروع آفطوط الساحلي.

كما وضع ولد الغزواني الحجر الأساس لأشغال توسعة قدرات المعالجة والضخ ضمن منشآت آفطوط الساحلي، بما يرفع الطاقة الإنتاجية من 150 ألف متر مكعب إلى 225 ألف متر مكعب يوميا.

وستساهم منشأة إزالة الطمي في بني نعجي في خفض عكارة المياه الخام القادمة من النهر خلال فترة الأمطار الموسمية، كما ستمكن من إنتاج 240,000 متر مكعب/يوميا من المياه المعالجة.

وقد بدأت الأشغال في هذه المنشأة يناير 2025 وتولت الشركة الصينية SINOHYDRO تنفيذها بمبلغ قدره 14.620.000 دولار أمريكي وبمدة آجال 7 أشهر تليها فترة التشغيل شبه الصناعي مدتها 15 شهرا.

أما مشروع توسعة منشآت آفطوط الساحلي، فيهدف إلى رفع الإنتاج من 150000 متر مكعب يوميا إلى 225000 متر مربع يوميا، أي بزيادة إنتاج إضافي قدره 75000 متر مكعب يوميا.

ويتكون المشروع من إعادة تأهيل محطة المعالجة في بني ناجي، وإنشاء حوض ترسيب ثالث في بني ناجي، وإنشاء محطة ضخ جديدة في تكنت، وتجهيز محطة المعالجة بالكيلومتر 17 بأربعة فلاتر إضافية، ومضخة خامسة لمحطة الضخ في الكيلومتر 17 .

ويبلغ تمويل المشروع 43 مليون أورو مقدم من طرف الحكومة الفرنسية، وتتولى تنفيذه الشركة الفرنسية RAZEL على أن تنتهي الأشغال فيه خلال 30 شهرا.