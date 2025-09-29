عقد مكتب «حلف الفضول الجديد» اجتماعه الدوري في مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن، برئاسة الدكتور وليام فندلي، رئيس المكتب، والشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، بحضور أعضاء المكتب وعدد من الشخصيات الفكرية والدينية.

وأشار الشيخ المحفوظ بن بيه إلى دور منتدى أبوظبي للسلم كشريك «استراتيجي في دعم التفاهم والعيش المشترك، من خلال مبادراته الرائدة مثل: حلف الفضول الجديد و إعلان مراكش وميثاق أبوظبي للمواطنة الشاملة».

من جانبه، أكد الدكتور وليام فندلي أن “حلف الفضول الجديد” يشكل مبادرة «عملية لبناء جسور القيم بين الشعوب والدول» مضيفا أن السلام «يُصنع عبر التعاون والعمل المشترك القائم على احترام الكرامة الإنسانية والتعددية الثقافية».

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد السنوسي والدكتور حمزة يوسف، عضوي مجلس أمناء المنتدى، حيث أكدا على ضرورة «تطوير آليات التعاون الدولي لتعزيز ثقافة السلام، وتفعيل التواصل بين المؤسسات الدينية والفكرية عالميا».

واختتم الاجتماع بتأكيد أهمية “ميثاق حلف الفضول الجديد” كمرجعية «أخلاقية وفكرية، تقوم على حماية الكرامة الإنسانية، ونبذ العنف والتعصب، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، كإطار عملي لترسيخ قيم التضامن والمواطنة الإيجابية ونشر ثقافة السلام في مختلف المجتمعات» وفق بيان الاجتماع.