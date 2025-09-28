دعا وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحقيق حل الدولتين للشعب الفلسطيني وإصلاح هياكل الحوكمة العالمية لمواجهة التفاوت المتزايد والتحديات المتفاقمة.

وأكد أن استقرار الشرق الأوسط رهين بتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معرباً عن ارتياحه للديناميكية الدولية المتصاعدة للاعتراف بدولة فلسطين.

كما أدان ولد مرزوك ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطر، معتبراً أنه خرقاً سافراَ للسيادة.

وشدد على ضرورة إصلاح متوازن يعيد الثقة في الأمم المتحدة ويحقق تمثيلاً أفضل لأفريقيا، داعياً إلى دعم الدول النامية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمناخ والمديونية.

واختتم رئيس الديبلوماسية الموريتانية بالتأكيد على التزام بلاده بالتعاون المتعدد الأطراف والإسهام في تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي.