استقبلت دولة مالي 13229 مواطناً مرحّلاً من موريتانيا بين مارس و14 سبتمبر 2025، وفق وزير الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي موسى أغ الطاهر.

وقال الوزير لصحيفة Aujourd’hui-Mali إن المرحّلين “تلقوا دعماً شمل الاستقبال والرعاية الصحية حتى عودتهم الآمنة إلى مواطنهم”.

وأضاف أن بلاده استقبلت بين يوليو 2023 ومنتصف سبتمبر الماضي؛ نحو 40974 مالياً عائدين من بعض دول الجوار.

وأكد أغ الطاهر أن قطاعه ركز على الدفاع عن حقوق الماليين في الخارج، مستشهداً بقضية يحيى سيسي الذي أُعيد من موريتانيا بعد أكثر من 13 عاماً من الاحتجاز، مبرزاً أن معالجتها اعتمدت على الدبلوماسية المباشرة والتعاون القضائي والبعد الإنساني.