قال مراسل “صحراء ميديا” من مدينة روصو إن المتوفى نتيجة حمى الوادي المتصدع هو مواطن سنغالي كان يقيم في المدينة.

وأضاف المصدر أن المتوفى كان يعمل مزارعًا في مدينة “اركيز” قبل أن ينتقل إلى روصو للعمل مع شركة صينية.

وأكد المصدر أن 10 أشخاص مخالطين وضعوا تحت المراقبة الصحية حتى الآن.

ومن المقرر أن تصل بعثة استقصائية من وزارة الصحة غدًا إلى المدينة لتعقب المناطق التي تواجد فيها المتوفى.

وكانت الصحة الموريتانية قد أعلنت عن حالة جديدة من حمى الوادي المتصدع في المدينة.

وتعد حمى الوادي المتصدع أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات في المقام الأول، كما يمكن أن تنتقل إلى البشر بدرجة أقل، وتسبب مرضًا وخيمًا للطرفين.

وتؤدي الحمى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، تشمل الإجهاض ونفوق الحيوانات، وانتشار العدوى في العديد من المزارع.

وقد تم اكتشاف الفيروس لأول مرة عام 1931 أثناء تفشي وباء بين الأغنام في إحدى مزارع الوادي المتصدع في كينيا، ومنذ ذلك الحين تم التبليغ عن انتشاره في بلدان جنوب الصحراء وشمال إفريقيا.