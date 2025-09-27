سجلت موريتانيا اليوم السبت، حالة جديدة من حمى الوادي المتصدع في مدينة روصو عاصمة ولاية اترارزه.

وقالت الصحة الموريتانية، في إيجاز نشرته، إن صاحب الحالة قادما من إحدى دول الجوار كان يعاني من أعراض حمى نزيفية متقدمة.

وأوضحت الوزارة أن صاحب الحالة تم سحب عينة منه وإرسالها إلى المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة لإجراء التحاليل اللازمة، والتي أكدت بدورها إصابته بالحمى ليتوفى بعد ذلك.

وباشرت الحكومة تحديد مخالطين المصاب والذين بلغ عددهم 10 أشخاص، وفق الإيجاز.

وعرفت موريتانيا هذه الحمى منذ ثمانينيات القرن الماضي، في سنة 1987 بولاية اترارزة وفي سنة 1998 في الحوض الغربي، مع ظهور حالات أخرى تباعا في سنوات 2010 – 2012 – 2016 – 2018 و2020 و2022.