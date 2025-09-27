أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، من مدينة نواذيبو (شمال البلاد)، أول معرض دولي للمنتجات البحرية في البلاد.

وقال الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، سيدي عالي سيدي ببكر، إن المعرض “سيسهم في ترقية قطاع الصيد ومنتجاته وطنياً ودولياً”.

وأشار إلى أن المعرض “سيوفر منصة للتعريف بالمنتجات الوطنية وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق الأعمال نحو أسواق جديدة”.

وأضاف الأمين العام أن فعاليات المعرض تشمل “عرض أحدث منتجات الصيد، بمشاركة شركات رائدة في المجال، ومؤسسات مصرفية معنية بالتمويل والاستثمار، إضافة إلى شركات مرتبطة بالقطاع”.