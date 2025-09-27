قالت وزيرة التجارة والسياحة في الحكومة الموريتانية، زينب منت أحمدناه إن “المواسم الثقافية والمهرجانات الجهوية ساهمت في إبراز ثراء الموروث الوطني، وتنشيط الاقتصاد المحلي وفتح آفاق أمام المستثمرين”.

وأضافت الوزيرة في خطاب ألقته اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، أن بلادها “عازمة على دعم السياحة الداخلية وتنويع عروضها، مع مواصلة الاستثمار في التكوين وبناء القدرات وتعزيز الشراكات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة” وفق قولها.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد دعا يونيو الماضي، أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين لقضاء عطلتهم داخل البلاد، في وقت كانت تتعالى فيه أصوات الانتقاد حيال مظاهر الترف والتملك العقاري خارج البلاد من قبل بعض المسؤولين.

وتزخر موريتانيا بمقومات سياحية غنية ومتنوعة، أهمها حوض آركين شمالاً، وضفاف نهر السنغال جنوباً، وحديقة جاولينغ، إلى جانب السواحل الأطلسية، والكثبان الرملية، والمواقع الأثرية والتاريخية.

ويرى مراقبون أنه ورغم هذه المؤهلات، لا تزال أعداد السياح الأجانب دون المستوى، إذ يُتوقع ألا تتجاوز 5 آلاف هذا العام، مقارنة بـ20 ألفاً قبل جائحة كورونا، يُعزى ذلك إلى ضعف البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ.