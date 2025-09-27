وضع الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، المختار ولد حنده، الجمعة، حجر الأساس لبناء سكن اجتماعي في قرية أمريده ببلدية بولحراث التابعة لمقاطعة باركيول.

وبحسب ما أعلن عنه بشكل رسمي، يندرج المشروع ضمن “خطة لتجميع سبع قرى في إطار تجمع يضم 53 قرية بالبلدية”.

وقال الأمين العام للمندوبية في كلمة نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء، إن عملية التجميع تأتي في صميم سياسات “التآزر” الرامية إلى تحسين ظروف الفئات الهشة، وفق قوله.

يذكر أن المندوبية كانت قد أطلقت السبت الماضي برنامج “تعمير – مدن التآزر” من بلدية بولحراث، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة.