قدم السفير الموريتاني الجديد محمد ببانه، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، خلال استقبال خصه به في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخلال اللقاء نقل السفير “تحيات” الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكداً “حرصه على تطوير علاقات الأخوة وتعزيز روابط المودة بين موريتانيا وقطر”.

من جهته، تمنى نائب الأمير للسفير التوفيق في مهامه، مشيداً “بمتانة العلاقات الموريتانية القطرية وتعدد روابطها”.

و محمد ببانه هو محامياً ونائباً برلمانياً سابقاً، تولى عام 2023 منصب سفير موريتانيا لدى ليبيا، وقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في يناير 2024، وشغل بين يناير 2020 ويوليو 2023 منصب قنصل موريتانيا في جدة.

وتعود العلاقات الموريتانية القطرية إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي، بعد تأسيس قطر، وتميزت بالقوة والتطور، حيث كان الرئيس المختار داداه من أوائل الرؤساء العرب الذين زاروا الدوحة بعد استقلالها.