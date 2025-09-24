ألزمت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، في موريتانيا أولياء أمور التلاميذ بارتداء الزي المدرسي لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وأكدت الوزارة في تعميم أن الافتتاح الرسمي للعام الدراسي 2025 – 2026 سيكون في موعده المحدد يوم الإثنين 6 أكتوبر المقبل.

وكانت الحكومة قد دعت في تعميم سابق إلى تفعيل وتعزيز دور لجان اليقظة والمتابعة الجهوية، التي يترأسها الولاة، لتباشر التحضير الجاد للافتتاح الدراسي في أسرع وقت.

كما كثفت الحكومة جهودها لإطلاق الزي المدرسي مع افتتاح العام الدراسي 2022 – 2023، بعد مشاورات موسعة مع جميع الفاعلين في الميدان التربوي وعرض مخرجاتها على المجلس الأعلى للتهذيب.