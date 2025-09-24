نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في نواكشوط، أمس الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ95 لليوم الوطني للمملكة.

ومثلت الحكومة الموريتانية في الحفل وفود رسمية من عدة قطاعات، بينهم وزير العدل محمد ولد اسويدات الذي حضر بصفته وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بالوكالة، إلى جانب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد الولي.

وألقى سفير المملكة في موريتانيا، عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، كلمة أشاد فيها بالعلاقات “المتميزة والأخوية والتاريخية بين موريتانيا والمملكة”، مبرزاً أنها ظلت قائمة على التعاون الصادق والتقدير المتبادل، مع تطابق في المواقف ووجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف أن بلاده “تمضي بثقة نحو المستقبل وبخطى متسارعة لتحقيق رؤية 2030 ومبادرات التحول الوطني، وجعل المملكة نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار”.

وأوضح أن الأنشطة غير النفطية في المملكة، ولأول مرة في تاريخها، حققت 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، ما جعلها مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات، وفق قوله.

وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، تخليداً لذكرى توحيدها عام 1932 على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.