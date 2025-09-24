Close Menu
الأربعاء, 24 سبتمبر
موريتانيا تطلق برنامجًا للكهربة الريفية يستهدف 200 قرية

محمد عبد اللهبواسطة

دشّنت الحكومة الموريتانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الثلاثاء، المرحلة الأولى من برنامج واسع للكهربة الريفية في بلدة گنيبت خيري بمقاطعة باسكنو، ولاية الحوض الشرقي.

ويهدف البرنامج، بحسب ما أعلن عنه بشكل رسمي إلى “تزويد 200 قرية نائية بالكهرباء، عبر محطات صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية وتُجهز بخاصية تخزين الكهرباء في البطاريات”.

وقال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، إن “الأشغال اكتملت في 12 بلدة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 37 قرية”.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة “ستغطي 170 قرية أخرى، بتمويل بلغ مليارًا و200 مليون أوقية قديمة”.

