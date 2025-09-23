التقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الثلاثاء، مع أربعة مسؤولين دوليين على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سلسلة لقاءات ركزت على تعزيز التعاون الثنائي.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء أن ولد مرزوك بحث مع وزير خارجية كوبا برونو إدواردو رودريغيز باريّا سبل تطوير العلاقات بين البلدين، كما تبادل الآراء مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماجنوس برونر حول مجالات التعاون المشترك.

واجتمع الوزير الموريتاني أيضاً مع نائبة وزير الخارجية النمساوية حنه ليكو لبحث العلاقات الثنائية، وختم جولته بلقاء وزير الدولة الجزائري أحمد عطاف حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. وفقاً لما أوردته الوكالة.

وتركزت المباحثات في جميع اللقاءات على القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.