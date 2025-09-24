أعلنت الشرطة الموريتانية عن تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين من دولة مجاورة إلى نواكشوط، تمهيدًا لإشراكهم في رحلات سرية إلى جزر الكناري.

وقالت الشرطة في بلاغ إن فرقة البحث بالمكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر أوقفت ثلاثة مشتبه بهم، اثنان منهم موريتانيان ورئيس الشبكة من دولة إفريقية، وهو مطلوب للعدالة فيها.

وأضافت أنه تم ضبط 15 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يقيمون في منزل بالعاصمة، ونقلوا لاحقًا إلى مركز إيواء بعرفات.

واعترف المشتبه بهم بتحصيل نحو 18 مليون أوقية قديمة من المهاجرين مقابل تنظيم الرحلة السرية، وفق بلاغ الشرطة.

وأحبطت السلطات الموريتانية خلال الأشهر الماضية عشرات المحاولات، واعترضت أكثر من ثلاثين ألف مهاجر بين يناير ونهاية أبريل الماضي، كما فككت 88 شبكة تهريب.

وتُجمع منظمات غير حكومية على أن الهجرة لم تعد “مسار عبور عابر، بل تحولت إلى خط هجرة دائم”، في ظل التدهور السياسي والأمني في عدد من دول المصدر.