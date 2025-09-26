قال رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” نور الدين محمدو، إن نظام الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز عرض عليه حقيبة وزارية بشكل غير مباشر.

وأضاف نور الدين خلال لقاء ليل الخميس/الجمعة؛ مع برنامج حوار صحراء 24 أنه خلال المأمورية الثانية للنظام الحالي عرضت عليه حقيبة وزارية أخرى من طرف شخص قريب من القصر ويتحدث مباشرة باسم الرئيس.

وأشار إلى أن الوزارة عُرضت إضافة إلى بعض الوظائف لشخصيات من حزبه، غير أن الحزب وضع شروطاً لذلك قبل أن ينقطع التواصل لاحقاً مع المعني.

ورجّح نور الدين خلال اللقاء أن يكون مرشح حزب “موريتانيا إلى الأمام” لرئاسيات 2029 “رقماً صعباً”.

وكان الحزب قد تسلّم الشهر الماضي؛ وصل الترخيص من وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية.