تسلم عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا رسمياً مهامه وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا خلفاً لسيد أحمد ولد ابوه، خلال حفل بتفويض من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وجرى تسليم المهام يوم الاثنين في مقر الوزارة بحضور أمينها العام يعقوب ولد أحمد عيشه وطاقم الديوان.

وشكر الوزير السابق سيد أحمد ولد أبوه في كلمة بالمناسبة طاقم الوزارة على “تفانيهم” خلال فترة توليه المسؤولية، معتذراً عن “أي نواقص” وواصفاً خلفه بأنه “الأجدر” لتولي المنصب نظراً لخبرته التي انطلقت من القطاع نفسه إضافة إلى تجربته الدولية.

من جانبه، أشاد ولد الشيخ سيديا بما وصفه بالإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية التي تحققت تحت قيادة سلفه، مؤكداً عزمه العمل مع طاقم الوزارة “بروح الفريق الواحد من أجل تنمية البلاد وخدمة المواطنين.”