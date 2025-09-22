عقدت السلطات الموريتانية في ولاية اترارزة، اليوم الاثنين، اجتماعًا بهدف وضع إجراءات استباقية لتفادي أي خسائر محتملة جراء ارتفاع منسوب مياه النهر.

وأوضح والي اترارزة المساعد، سيد محمد سيدين النمين، أن الاجتماع تناول أوضاع القرى المهددة بالفيضانات في مقاطعتي روصو وانتيكان.

وأضاف أن السلطات الإدارية اتخذت التدابير اللازمة لضمان ترحيل السكان عند الحاجة إلى أماكن الإيواء التي يجري تجهيزها وتزويدها بكافة الوسائل الأساسية، وفق قوله.

وأشار ولد النمين إلى أن تقريرًا مفصلًا قيد الإعداد يتضمن إحصاء الأسر المتضررة والوسائل المتاحة والاحتياجات المطلوبة.

وكانت الحكومة قد تلقت إشعارات من منظمة استثمار نهر السنغال ووزارة المياه بشأن مخاطر ارتفاع منسوب النهر على مستوى كيهيدي ومقامة.