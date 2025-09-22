Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 22 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة ارتفاع منسوب النهر

محمد عبد اللهبواسطة

عقدت السلطات الموريتانية في ولاية اترارزة، اليوم الاثنين، اجتماعًا بهدف وضع إجراءات استباقية لتفادي أي خسائر محتملة جراء ارتفاع منسوب مياه النهر.

وأوضح والي اترارزة المساعد، سيد محمد سيدين النمين، أن الاجتماع تناول أوضاع القرى المهددة بالفيضانات في مقاطعتي روصو وانتيكان.

وأضاف أن السلطات الإدارية اتخذت التدابير اللازمة لضمان ترحيل السكان عند الحاجة إلى أماكن الإيواء التي يجري تجهيزها وتزويدها بكافة الوسائل الأساسية، وفق قوله.

وأشار ولد النمين إلى أن تقريرًا مفصلًا قيد الإعداد يتضمن إحصاء الأسر المتضررة والوسائل المتاحة والاحتياجات المطلوبة.

وكانت  الحكومة قد تلقت إشعارات من منظمة استثمار نهر السنغال ووزارة المياه بشأن مخاطر ارتفاع منسوب النهر على مستوى كيهيدي ومقامة.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة