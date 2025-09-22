هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس المالي عاصيمي غويتا، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وعبر عن عزمه الراسخ على العمل من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وقال الرئيس الموريتاني، في برقية موجهة إلى الرئيس المالي، إنه يغتنم هذه المناسبة ليتوجه بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والازدهار للشعب المالي الشقيق، وفق نص البرقية.

وأضاف الرئيس الموريتاني أن هذه المناسبة “تمثل فرصة لتأكيد العزم الراسخ على العمل من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وتعزيز روابط الصداقة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين”.