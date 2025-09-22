Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 22 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

الرئيس الموريتاني يهنئ غويتا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

محمد عبد اللهبواسطة

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس المالي عاصيمي غويتا، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وعبر عن عزمه الراسخ على العمل من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وقال الرئيس الموريتاني، في برقية موجهة إلى الرئيس المالي، إنه يغتنم هذه المناسبة ليتوجه بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والازدهار للشعب المالي الشقيق، وفق نص البرقية.

وأضاف الرئيس الموريتاني أن هذه المناسبة “تمثل فرصة لتأكيد العزم الراسخ على العمل من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وتعزيز روابط الصداقة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين”.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة