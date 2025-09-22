أعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، أن الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025- 2026، ستفتتح يوم الأربعاء من شهر اكتوبر المقبل؛ عند الساعة الخامسة مساء.

وجاء في بلاغ صادر عن الجمعية، أن “رئيس الجمعية الوطنية، يدعو السادة النواب الموقرين، لحضور افتتاح أعمال هذه الدورة”.

وأضاف أن هذه الدعوة تأتي ” عد الاطلاع على المادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية”، وعليه يدعى ” السادة النواب الموقرين، لحضور الجلسة العامة المخصصة لافتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025- 2026، وذلك يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 عند الساعة الخامسة مساء”.