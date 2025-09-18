تستعد مدينة أصيلة في شمال المملكة المغربية لاحتضان الدورة الخريفية السادسة والأربعين من موسمها الثقافي الدولي، وذلك في الفترة ما بين 26 سبتمبر و12 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 350 شخصية من عالم الفكر والسياسة والدبلوماسية والفن والإعلام.

وحسب البيان الصادر عن مؤسسة منتدى أصيلة، فإن هذه الدورة ستفتتح بندوة فكرية مخصصة للوزير الراحل محمد بن عيسى، مؤسس منتدى أصيلة، الذي ارتبط اسمه بالموسم منذ انطلاقته أواخر سبعينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن تنظم الندوة الافتتاحية أيام 26 و27 و28 سبتمبر بمشاركة سياسيين ومفكرين وباحثين وإعلاميين من داخل المغرب وخارجه، تخليدا لذكراه واستحضارا لمساره الثقافي والدبلوماسي.

ويتضمن برنامج الدورة ندوة فكرية حول «المبادرة الأطلسية: نحو رؤية إفريقية مندمجة للفضاء الأطلسي» بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إضافة إلى ندوتين حول الفنون التشكيلية، الأولى بعنوان «الفن وسلطة التقنية» والثانية «المفهوم والإنجاز الفني».

وسيكون رواد الموسم على موعد مع حفلات توقيع لإصدارات أدبية جديدة، من بينها كتاب للكاتب الموريتاني عبد الله ولد محمدي، وآخر للكاتب والصحفي المغربي محمد سعد العلمي، ثم إصدار للروائي والأنثروبولوجي المغربي محمد المعزوز.

وتنظم خلال الموسم ورشات للفنون التشكيلية في الحفر والصباغة والليتوغرافيا، إضافة إلى مشغل مواهب الطفل في الكتابة والإبداع المسرحي والتنمية الذاتية، بمشاركة اثنين وثلاثين فنانا من المغرب ودول عربية وأوروبية وإفريقية.

كما تشمل الفعاليات معارض متنوعة، من بينها معرض تكريمي للفنان عبد الكريم الوزاني، ومعرض لأعمال فنانين عرب وأوروبيين، إلى جانب معرض جماعي لإبداعات الأطفال، ومعرض للصور الفوتوغرافية يوثق لمسيرة محمد بن عيسى.

ويأتي هذا الموسم الخريفي بعد دورة ربيعية خصصت للفنون التشكيلية ودورة صيفية تميزت بورشات الجداريات بالمدينة العتيقة، في تقليد ثقافي متواصل منذ عام 1978، جعل من أصيلة محطة بارزة في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي.