دعا وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوگ، في بيان، للالتفاف خلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حماية لإنجازاته في مأموريته الأولى والسنة الأولى من مأموريته الثانية.
تأتي دعوة ولد مرزوگ في وقت تتصاعد فيها التكهنات حول الرئيس القادم لموريتانيا، خلفا لولد الغزواني، بينما تكرر اسم وزير الخارجية في قوائم المرشحين لمنصب الرئيس القادم، على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف ولد مرزوگ التكهنات حول الرئيس القادم بالأحاديث الخارجة عن السياق الزمني ومتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكداً أن لا مسوّغ للحديث عن استحقاق انتخابي تفصل عن موعده أربع سنوات.
ولفت وزير الخارجية أن مسؤولية الجميع، في الأغلبية، تقتضي الالتفاف خلف رئيس الجمهورية، من أجل الذود عن البلاد وحماية المكتسبات ومواصلة مسيرة البناء وإشاعة السلم الأهلي وتقوية اللحمة الوطنية وفق تعبيره.
الخميس, 18 سبتمبر
