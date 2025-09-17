Close Menu
الأربعاء, 17 سبتمبر
موريتانيا تصادق على إنشاء قاعدة بيانات للأسر المتضررة من الكوارث

محمد عبد اللهبواسطة
أرشيف-منازل متضررة

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء؛ على مشروع مرسوم يقضي “بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأسر الفقيرة والهشة المتضررة من الكوارث”.

وحسب بيان نشرته عقب الاجتماع، يهدف المرسوم إلى وضع “إطار رسمي للتعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات والبرنامج الوطني للسجل الاجتماعي، وتحديد الأسر المتضررة على عموم التراب الوطني”.

كما يسعى المرسوم إلى “ضمان الدعم الفوري للفئات الهشة مع مراعاة الشمولية والنوع والإعاقة، إضافة إلى مركزة البيانات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وتسهيل التدخلات الاجتماعية والإنسانية” وفق البيان.

