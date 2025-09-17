Close Menu
الأربعاء, 17 سبتمبر
24/24 :
الشرطة الموريتانية توضح إجراءات استرجاع الدراجات المحجوزة

محمد عبد اللهبواسطة

أعلنت الشرطة الموريتانية تنفيذ حملة لإنفاذ القانون المتعلق بالسلامة الطرقية والأمن العمومي، ركزت خصوصًا على الدراجات النارية.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن ملاك الدراجات مطالبون باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بوضعية مركباتهم، وتشمل التسجيل الإلكتروني لدى مركز القيادة والمراقبة، الجمركة، الترقيم، وثيقة الملكية، ورخصة السياقة.

وأوضح البيان أنه بعد تسوية المخالفات يمكن لأصحاب الدراجات استلامها من المصالح المحجوزة لديها.

وكانت الشرطة قد أطلقت خلال الأيام الماضية حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية، مبررة القرار بدواعٍ “تتعلق بالأمن العام”.

