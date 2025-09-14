Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأحد, 14 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تطلق حملة تلقيح صناعي لتحسين سلالات الأبقار

أحمد بديبواسطة

أطلقت وزارة التنمية الحيوانية الموريتانية، السبت، حملة وطنية للتلقيح الصناعي تستهدف الأبقار المنتجة للألبان في ولاية الحوض الشرقي، ضمن مسعى حكومي لتحسين السلالات وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

ودشّن الوزير المختار ولد گاگيه الحملة في مدينة النعمة، في فعالية حضرها مسؤولون محليون وممثلون عن التعاونيات المستفيدة، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي، محمد باب گيه.

وتستهدف الحملة تلقيح نحو 1250 بقرة، بواقع 50 بقرة لكل تعاونية، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى دعم تطوير ما يُعرف بـ”الحوض اللبني” في الولاية، كمصدر محلي لإنتاج الألبان ومشتقاتها.

وتسعى الحكومة الموريتانية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الألبان، الذي يعتمد عليه جزء كبير من السكان في معيشتهم، وسط جهود أوسع لتحسين الأمن الغذائي الوطني.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة