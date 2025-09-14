أطلقت وزارة التنمية الحيوانية الموريتانية، السبت، حملة وطنية للتلقيح الصناعي تستهدف الأبقار المنتجة للألبان في ولاية الحوض الشرقي، ضمن مسعى حكومي لتحسين السلالات وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

ودشّن الوزير المختار ولد گاگيه الحملة في مدينة النعمة، في فعالية حضرها مسؤولون محليون وممثلون عن التعاونيات المستفيدة، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي، محمد باب گيه.

وتستهدف الحملة تلقيح نحو 1250 بقرة، بواقع 50 بقرة لكل تعاونية، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى دعم تطوير ما يُعرف بـ”الحوض اللبني” في الولاية، كمصدر محلي لإنتاج الألبان ومشتقاتها.

وتسعى الحكومة الموريتانية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الألبان، الذي يعتمد عليه جزء كبير من السكان في معيشتهم، وسط جهود أوسع لتحسين الأمن الغذائي الوطني.