أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تهاطل كميات من الأمطار على خمس ولايات من الوطن، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي :

– عدل بكرو :

أقليك أهل أحمد……………. 20 ملم

الجبل…………………………….. 20 ملم

أمبارات أرمه…………………… 11 ملم

مصكولخظر………………………. 10 ملم

مصكول لبيظ……………………….. 06 ملم

عدل بكرو…………………………………. 05 ملم

تيشلاتن لبيظ……………………………… 02 ملم

كوركول :

– أمبود :

أمبود……………………………………….. 05 ملم

لبراكنة :

– ألاك :

فتي………………………………… 25 ملم

لمدن……………………………….. 18 ملم

شكار………………………………. 07 ملم

بوقبيره…………………………. 04 ملم

آقشوركيت…………………. 01 ملم

اترارزة :

– أبي تلميت:

الميمون أتمارد………………. 65 ملم

تنقدج……………………………. 55 ملم

أندومري……………………….. 50 ملم

كندلك………………………… 40 ملم

آجوير………………………… 30 ملم

المتيصر…………………… 30 ملم

الصالحية……………….. 30 ملم

السعيد………………… 30 ملم

الجديده……………….. 30 ملم

بوتنبصكيت…………. 25 ملم

حيبش…………………… 20 ملم

المدينه……………………. 18 ملم

العكريش………………….. 18 ملم

أبي تلميت…………………… 15 ملم

النباقية………………………….. 15 ملم

إجناون………………………….. 15 ملم

أنتيشط…………………………… 07 ملم

أوحيت……………………………… 07 ملم

الخاطر………………………………. 06 ملم

– واد الناقة :

آودش………………………. 75 ملم

أجعيرينه……………………. 26 ملم

آوليكات…………………….. 25 ملم

أتويرجه………………………… 20 ملم

أقورص…………………………… 11 ملم

ربينة الأتحاد………………………… 08 ملم

واد الناقة……………………………….. 01 ملم

– المذرذرة :

المراد………………………… 23 ملم

بير الملزم…………………… 13 ملم

– كرمسين:

علب أحمد دين……………………. 08 ملم

تكماطين…………………………… 01 ملم

– أركيز :

تنكادوم……………….. 10 ملم

ببكر……………………. 10 ملم

باب الفتح……………….. 10 ملم

معط مولان……………. 04 ملم

كيدي ماغه :

– غابو :

آرقاو…………………………. 16 ملم

المسلم 2 ………………….14 ملم

الملكه……………………….. 10 ملم

غابو…………………………… 07 ملم

كوري…………………………… 03 ملم

– ول ينج:

العدله……………………… 03 ملم

لحرج المركز…………….. 01 ملم