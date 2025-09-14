دعت موريتانيا يوم الأحد إلى إجراء محادثات سياسية شاملة في السودان تؤدي إلى حكومة مدنية، محذرة من أن استمرار الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة يطيل أمد الأزمة ويعمق معاناة المدنيين.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية الموريتانية ردا على بيان سابق لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والمغرب.

وأكد البيان الموريتاني على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، معربا عن القلق من تدهور الأوضاع الإنسانية واستهداف المدنيين.

وشددت نواكشوط على أن الحل العسكري ليس خيارا سليما، داعية إلى وقف فوري لإمدادات السلاح لكافة الأطراف.

وأعربت عن دعمها للوساطات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جهود السلام.

وحذر البيان من أن استمرار الصراع يخلق بيئة خصبة لانتشار التطرف والعنف، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.