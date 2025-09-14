أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) في موريتانيا عن خطة لرفع إنتاج الحديد إلى 45 مليون طن سنوياً بحلول 2031، على أن يصل إلى 80 مليون طن في أفق 2045.

واستندت هذه الرؤية إلى تصريحات محمد ولد حندو، رئيس قطاع الاتصال بالشركة، الذي أوضح أن البرنامج الاستراتيجي يتكون من ثلاث مراحل متتالية، جاءت تفاصيلها استكمالاً لإعلان المدير العام للشركة خلال مؤتمر موريتانيد الاقتصادي.

وأضاف أن إنتاج الـ45 مليون طن سيعتمد على مساهمة سنيم بـ24 مليون طن، بالإضافة إلى 21 مليون طن من مشروعي العوج وأطوماي بالشراكة مع شركتي اكلنكور وحديد السعودية.

ولفت إلى وجود مصادر متنوعة لتحقيق إنتاج سنيم، تشمل مناجم قائمة وأخرى جديدة قيد الدراسة، مع تركيز على مبادرات ترشيد الموارد لزيادة الكميات المنتجة.

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير الطاقة بأسعار مناسبة والتمويل اللازم، بينما تتوفر بالفعل المقومات الأخرى من موارد وخبرة وبنية تحتية.