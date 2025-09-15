Close Menu
غزواني يدعو الجالية الموريتانية في قطر للمساهمة في تنمية البلاد

محمد فال

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، مع أفراد من الجالية الموريتانية في قطر على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة.

وأشاد ولد الغزواني خلال اللقاء بدور الجالية “المتميز” وما حققوه من “نجاحات مهنية ومسارات علمية” ووصفهم بـ”النموذج المشرف” للوطن، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وتطرق الرئيس إلى الإصلاحات والمكاسب التي تحققت في البلاد، كما استعرض التحديات الإقليمية والدولية الراهنة مؤكدًا حرص السلطات على التعامل معها “بثبات وفعالية”.

ودعا في ختام اللقاء أفراد الجالية إلى مواصلة الارتباط بالوطن والمساهمة “بخبراتهم واستثماراتهم”، مشيرًا إلى أن “المنتدى الوطني للجاليات” المزمع عقده سيشكل إطارًا مؤسسيا لمساهماتهم.

