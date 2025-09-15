وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين؛ اتفاقية مع الجانب السعودي لبناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان في نواكشوط، بتكلفة تبلغ 70 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الصحة عبد الله وديه، فيما مثل الجانب السعودي شركة القصبي للمقاولات.

وبحسب ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي، فإن التمويل مقدم من الصندوق السعودي للتنمية، فيما حددت مدة تنفيذ المشروع بـ34 شهراً، على أن يُنجز وفق أرفع معايير الجودة العالمية في البناء والتجهيز.

ووفق ما تم الحديث عنه سابقاً، فإن المستشفى سيكون متعدد التخصصات بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير، ويضم أقسام الطوارئ، والتنويم العام، والجراحة، والعمليات، إضافة إلى أقسام الأمومة والأطفال والعناية المركزة وطب الكلى.

كما يشمل عدداً من العيادات، ومختبراً متكاملاً وآخر للحالات المستعجلة، فضلاً عن مبنى للإدارة العامة، وسكناً للأطباء بطاقة 50 وحدة سكنية، إلى جانب المباني الإدارية الضرورية.