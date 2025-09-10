جددت شركة كينروس تازيازت التزامها بالاستغلال المعدني “المسؤول”، وذلك خلال مشاركتها في النسخة السابعة من معرض “موريتانيد” المخصص للمعادن والبترول والغاز والطاقة، في نواكشوط.

وفي بيان لها، أشادت الشركة بـ”التقدم المحرز” في تحسين مناخ الأعمال بموريتانيا، وجددت التزامها بالاستغلال المسؤول، موضحة أن النشاط المعدني لا يقتصر على استخراج الموارد فحسب، بل يشمل خلق الفرص ودعم المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة.

وخلال المؤتمر، عقدت الشركة لقاءات رسمية مع وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، ووزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كينروس وموريتانيا.

ويعد مؤتمر “موريتانيد” أكبر ملتقى في شمال غرب إفريقيا مخصص لقطاعات المعادن والطاقة، إذ يجمع ممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين والصناعيين من أجل ترقية الحوار وتطوير الشراكات.

وحسب البيان، جددت الشركة التزامها بأن تظل “شريكاً رئيسياً في تنمية موريتانيا، من خلال تعزيز مساهمة القطاع المعدني في الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المجتمعية على المدى الطويل”.

وتُعتبر تازيازت، بعد أكثر من 15 سنة من النشاط في موريتانيا، أكبر رب عمل خصوصي في البلاد، إذ توفر أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يشغل الموريتانيون 97.8% منها.