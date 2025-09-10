Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 10 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تقر مرسوما لإعادة تنظيم مجلس حقوق ذوي الإعاقة

محمد عبد اللهبواسطة

أقرت الحكومة الموريتانية اليوم خلال اجتماعها مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم وسير عمل المجلس الوطني المتعدد القطاعات لإدماج وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وينص المرسوم، وفق بيان الحكومة على إعادة تنظيم المجلس تحت وصاية الوزارة المكلفة بالعمل الاجتماعي، وتحديد تشكيلته لتشمل ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية والمجتمع المدني والخبراء، إضافة إلى اعتماد آليات واضحة للتسيير والاجتماعات الدورية.

وحسب البيان سيسمح اعتماد المرسوم بتعزيز التنسيق المتعدد القطاعات وتحسين فعالية التدخلات الوطنية وتدخلات الشركاء في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإدماج وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة