الأربعاء, 10 سبتمبر
موريتانيا تصادق على إنشاء صندوق لدعم سكن المدرسين

محمد عبد اللهبواسطة

صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء؛ على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق دعم سكن المدرسين.

وحسب بيان صادر عقب الاجتماع، ويأتي المشروع “استجابة لمطلب رئيسي لنقابات المدرسين، يتمثل في توفير سكن لائق”.

ويهدف الصندوق إلى “تجميع الموارد المعبأة من خلال دعم الدولة وشركائها، إضافة إلى مساهمات المستفيدين، من أجل توفير دعم سكني للمدرسين” وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن المشروع ك يوضح “مجالات الصرف وأنواع النفقات المسموح بها، بما يضمن الشفافية والفعالية في إدارة هذا الصندوق لصالح المدرسين”.

