أنقذ خفر السواحل الموريتاني في نواذيبو طفلين سنغاليين كانا بمفردهما على متن زورق جنوب الرأس الأبيض.

وبحسب مراسل “صحراء ميديا”، أُبلغ خفر السواحل مساء الثلاثاء بعد أن شاهدهما قبطان السفينة الشاطئية Comeca C 135 وهما يبكيان وبحوزتهما كمية من مياه الشرب.

وأوضح المصدر أن القبطان الذي اصطحبهما من نواذيبو في رحلة صيد تركهما في المكان المذكور، قبل أن يغادر إلى إسبانيا على متن زورق آخر.

وتم إنقاذ الطفلين في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، وهما موجودان حالياً في مباني خفر السواحل، إذ تبيّن أن والديهما يقطنان في مدينة نواذيبو فيما ستتم إجراءات تسليمهما وفق القوانين المعمول بها الخاصة بالأطفال غير المصحوبين بذويهم.