أعلنت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع في شهر أغسطس 2025 بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت الوكالة في نشرتها الشهرية أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى زيادة أسعار “المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية” بنسبة 1.2%، و”الأثاث ومقتنيات الأسرة والصيانة الجارية للمنزل” بنسبة 0.5%، إضافة إلى “النقل” بنسبة 0.3%.

وبيّنت أن معدل التضخم واصل تراجعه على أساس الاثني عشر شهرا الأخيرة منذ يناير 2025، ليبلغ 1.3%، فيما سجل المعدل السنوي 1.4%.

وأضافت الوكالة أن أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت خلال أغسطس بنسبة 1.2%، نتيجة زيادات في عدد من المجموعات الفرعية، من أبرزها: “القهوة، الشاي والكاكاو” (+7.2%)، “الأسماك وغلال البحر” (+4.0%)، “الخضروات” (+3.3%)، “اللحوم” (+1.3%)، “اللبن، الجبن والبيض” (+1.3%)، “الخبز والحبوب” (+0.5%)، و”الزيوت والمواد الدهنية” (+0.2%).