أعلن رئيس غانا جون ماهاما أمس الأربعاء أن بلاده وافقت على طلب أميركي لاستقبال رعايا دول في غرب أفريقيا مرح لين من الولايات المت حدة.



وقال ماهاما للصحافيين “لقد طلبت من ا الولايات المت حدة قبول مواطني دول ثالثة مرح لين من الولايات المت حدة. لقد ات فقنا معهم على قبول مواطني غرب أفريقيا”.



وأضاف أن “دفعة أولى” من 14 شخصا وصلت بالفعل إلى غانا بموجب هذا الاتفاق، ومن بينهم “العديد” من النيجيريين الذين عادوا مذاك إلى بلدهم.



وتسمح اتفاقية إقليمية لرعايا دول غرب أفريقيا بالتنقل في ما بينها من دون تأشيرة.



ويعد ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة – غالبا لم يعيشوا فيها قط – أحد الإجراءات الرئيسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



ونفذت إدارة ترامب في إطار هذه الإجراءات المئات من عمليات الترحيل إلى بنما والسلفادور وجنوب السودان.



ويأتي الاتفاق بين واشنطن وأكرا في وقت زادت فيه الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على وارداتها من البلد الأفريقي وفرض قيودا على عدد التأشيرات التي تمنحها لرعاياه.



وأقر ماهاما الأربعاء بأن العلاقات بين البلدين “متوترة”، مشددا على وجوب أن تسعى غانا لزيادة صادراتها إلى الصين.



وحتى الآن ترفض نيجيريا، المجاورة لغانا، إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الهجرة.